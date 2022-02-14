Üye Girişi
Uşak'ta faciadan dönüldü; sobadan zehirlenen anne ve oğlun hayati tehlikeleri sürüyor - Son Dakika

Uşak'ta faciadan dönüldü; sobadan zehirlenen anne ve oğlun hayati tehlikeleri sürüyor

14.02.2022 14:19
Uşak'ta faciadan dönüldü; sobadan zehirlenen anne ve oğlun hayati tehlikeleri sürüyor

Sobadan sızan is kokusunu fark eden E. A., kocası B. A. ve kayınvalidesi U. A.'nın sobadan zehirlendiğini fark etti.

Sobadan sızan is kokusunu fark eden E. A., kocası B. A. ve kayınvalidesi U. A.'nın sobadan zehirlendiğini fark etti. Hastaneye kaldırılan 2 kişinin de hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

Olay, Fatih Mahallesi 5.Ezel Sokak üzerinde meydana geldi. İddialara göre E. A. (40), sobadan sızan is kokusunu fark etti. Odaları gezen E. A., kocası B. A. (42) ve kayınvalidesi U. A.'nın (60) baygın halde yattığını görünce küçük kızı U.Ö. A'nın (4) odasına gitti. Kızının uyanık olduğunu gören E.A. 112 Acil Çağrı merkezine ihbarda bulundu. İhbar sonrasında U. A. ve oğlu B. A. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. E. A. ve kızı U.Ö. A.'nın durumlarının iyi olduğu öğrenilirken U. A. ve B. A.'nın hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. - UŞAK

YORUMLAR
500

Fatih, Uşak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uşak'ta faciadan dönüldü; sobadan zehirlenen anne ve oğlun hayati tehlikeleri sürüyor - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:18 Ali Koç Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı! Samandıra'da yeni tesis çalışmaları başladı
14:17 Adnan Oktar'ın eski kedicikleriydi! İngiliz basınına konuştular: İstismar edildik, hapsedildik, anestezisiz ameliyata bile zorlandık!
14:06 Zabıtalar KDV denetiminde! Vatandaşları uyardılar: Kasa ile etiket arasındaki farka dikkat edin, satış fişinde yüzde 1'i görün!
14:06 Çalan aynı, çaldıkları yer farklı! Lüks cip çalan çocuklar her yerde aranıyor
14:04 Sokak kedisini tekmeleyip havaya fırlattı! Kameralara yansıyan görüntüler hayvanseverlerin tepkisine neden oldu
14:04 Ece Erken sosyal medyadan eşine seslendi: Kardeş dediklerin kalleş çıktılar be aşkım!
13:57 AK Partili Bülent Turan: Döviz nasıl durmuşsa, benzer adımlar enflasyonda da atıldığında bunu karşılığını göreceğiz
13:42 Eski eşine "iyi ki seni boşamışım" çelengi gönderdi! Eski eş: Öldüm sandım!
12:42 Özlemi hiç eksilmedi! 6 yıldır her 14 Şubat'ta 1 kırmızı gülle eşinin mezarında
13:23 AK Partili Dağ'dan muhalefet liderlerine: Tek hedefleri Recep Tayyip Erdoğan olmasın!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2022 14:27:23. #1.13#
SON DAKİKA: Uşak'ta faciadan dönüldü; sobadan zehirlenen anne ve oğlun hayati tehlikeleri sürüyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement