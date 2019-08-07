Son Dakika Haberleri: Uşak'ta farla avlanan 3 kişiye ceza
Son Dakika Güncel Haber

Uşak'ta farla avlanan 3 kişiye ceza

1 saat önce

Banaz İlçesinde farla avcılık yapan üç kişi yakalandı.

Uşak'ta farla avlanan 3 kişiye ceza, System.String[]
Banaz İlçesinde farla avcılık yapan üç kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre Doğa Koruma ve Milli Parklar Uşak Şube Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine gece yarısı Kaplangı Köyü, Paşacık Devlet Avlağı, Dübektaşı mevkiinde traktörün aküsünü güç kaynağı olarak kullanarak farla avcılık yapan F.B. S.K, ve T.A'yı yakaladı.
Şüphelilere 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na göre toplam 7 bin 600 lira para cezası uygulanırken, piyasa değeri yaklaşık 70 bin lira olan traktör ile 1 adet projektör, takozu takılı olmayan 2 adet yarı otomatik av tüfeği ile 1 vurulmuş kır tavşanına el konuldu.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Uşak Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde son bir hafta içinde toplam 10 kişiye kaçak avcılıktan işlem yapıldığını bildirdi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar, Banaz, Uşak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 03:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Vali, yavru dağ keçisini konağında korumaya aldı
Kaz Dağları Türkiye'yi ayağa kaldırdı! Dünya da benzer örneklere sessiz kalmadı Son dakika! Araç sahipleri müjde! Benzine büyük indirim geldi Gökhan Özoğuz, Kaz Dağları'nda evi olduğu yönündeki iddiaları yalanladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.8.2019 17:31:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uşak'ta farla avlanan 3 kişiye ceza
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]