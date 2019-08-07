Uşak'ta farla avlanan 3 kişiye ceza
1 saat önce
Banaz İlçesinde farla avcılık yapan üç kişi yakalandı.
Banaz Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 03:38 Kaynak: AA
İlçesinde farla avcılık yapan üç kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre Doğa Koruma ve Milli Parklar Uşak
Şube Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine gece yarısı Kaplangı Köyü, Paşacık Devlet Avlağı, Dübektaşı mevkiinde traktörün aküsünü güç kaynağı olarak kullanarak farla avcılık yapan F.B. S.K, ve T.A'yı yakaladı.
Şüphelilere 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na göre toplam 7 bin 600 lira para cezası uygulanırken, piyasa değeri yaklaşık 70 bin lira olan traktör ile 1 adet projektör, takozu takılı olmayan 2 adet yarı otomatik av tüfeği ile 1 vurulmuş kır tavşanına el konuldu.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Uşak Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde son bir hafta içinde toplam 10 kişiye kaçak avcılıktan işlem yapıldığını bildirdi.
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