Uşak'ta Feci Kaza: 3 Ölü,1 Ağır Yaralı
1 saat önce
Uşak'ta sürücüsünün kontrolünde çıkarak karşı şeride geçen otomobilin başka bir otomobille çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı.
Uşak
'ta sürücüsünün kontrolünde çıkarak karşı şeride geçen otomobilin başka bir otomobille çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı. Kaza, Uşak- İzmir
karayolu Çınarcık
rampasında saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 64 KY 400 plakalı Ali Yılmaz idaresindeki otomobil, İzmir yönünden Uşak yönüne seyir halindeyken Çınarcık rampasında direksiyon hakimiyeti kaybederek karşı şeride geçti. Yılmaz'ın kullandığı otomobil, o sırada İzmir yönüne seyreden Fahrettin Hacıoğlu idaresindeki 35 PN 740 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza sonrası ortalık savaş alanına dönerken, 35 plakalı araçta bulunan sürücü Fahrettin Hacıoğlu (62) ve eşi Safiye Hacıoğlu (62) olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazada ağır yaralanan Mesut Hacıoğlu (39) ise kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ali Yılmaz ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Uşak-İzmir yolu kısa süreli trafiğe kapalı kalırken, taziye için olay yerinden geçen Uşak Valisi Funda Kocabıyık
yetkililerden bilgi alarak kaza yerinde incelemede bulundu. Güvenlik güçleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
(Ertunç Öztürk/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 06:26 Kaynak: İHA
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