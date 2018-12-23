Uşak'ta Feci Olay

Uşak'ta aynı evde yaşayan 3 kardeş ölü bulundu.

Uşak'ta aynı evde yaşayan 3 kardeş ölü bulundu. Kardeşlerin ölüm nedeninin belirlenmesi için başlatılan çalışma devam ederken, ilk belirlemelere göre 3 kardeşin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenmiş olabileceği düşünülüyor.



Olay, Karaağaç Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, baba Kazım Yeşilkuşak, sabah saatlerinde aynı odada kalan kızları Ayşe Yeşilkuşak (25) ve Hatice Özdemir (19) ile oğlu Ali Yeşilkuşak'ın (16) yerde hareketsiz olduğunu görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler 3 kardeşin öldüğünü belirledi. İlk yapılan belirlemelere göre kardeşlerin karbonmonoksit gazı ya da gıda zehirlenmesi sonucu ölmüş oldukları düşünülüyor.



Öte yandan, kardeşlerden Ali Yeşilkuşak'ın bedensel engelli olduğu belirtildi. - DENİZLİ

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