Uşak'ta FETÖ'den gözaltına alınan 4 eski polis serbest bırakıldı - Son Dakika

Uşak'ta düzenlenen operasyonda FETÖ yapılanması içinde bulunduğu iddiasıyla meslekten ihraç edilen 4 polis serbest bırakıldı.



Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün emniyet yapılanması içerisinde bulundukları iddiasıyla şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince Uşak'ta 3 farklı adrese, Kütahya'da bir adrese eş zamanlı yapılan operasyonda meslekten ihraç edilen 4 polis gözaltına alındı.



Gözaltına alınan H.K., G.Y., H.K., A.İ. adlı 4 eski polis emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece şahıslar, yurt dışına çıkma yasağı şartıyla serbest bırakıldı. - UŞAK