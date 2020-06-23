Uşak'ta FETÖ'den gözaltına alınan 4 eski polis serbest bırakıldı - Son Dakika

Uşak'ta FETÖ'den gözaltına alınan 4 eski polis serbest bırakıldı

Uşak'ta düzenlenen operasyonda FETÖ yapılanması içinde bulunduğu iddiasıyla meslekten ihraç edilen 4 polis serbest bırakıldı.

Uşak'ta düzenlenen operasyonda FETÖ yapılanması içinde bulunduğu iddiasıyla meslekten ihraç edilen 4 polis serbest bırakıldı.

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Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün emniyet yapılanması içerisinde bulundukları iddiasıyla şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince Uşak'ta 3 farklı adrese, Kütahya'da bir adrese eş zamanlı yapılan operasyonda meslekten ihraç edilen 4 polis gözaltına alındı.


Gözaltına alınan H.K., G.Y., H.K., A.İ. adlı 4 eski polis emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece şahıslar, yurt dışına çıkma yasağı şartıyla serbest bırakıldı. - UŞAK

Cumhuriyet Başsavcılığı, Uşak, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 06:17 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uşak'ta FETÖ'den gözaltına alınan 4 eski polis serbest bırakıldı - Son Dakika
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