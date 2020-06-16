Uşak'ta FETÖ operasyonu - Son Dakika

Operasyonda, aralarında bir 4'üncü sınıf emniyet müdürünün de bulunduğu meslekten ihraç edilen 5 polis gözaltına alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Türkiye'de haziran ayının ilk 15 gününde en çok haber konusu olan ünlü isimler belli oldu