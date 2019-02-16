Uşak'ta Fetö Operasyonunda 3 Tutuklama

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1 Polisimizin Şehit Olduğu Rehine Çatışmasının Detayları Ortaya Çıktı

Uyuşturucu Çetesi Çökertildi! Aralarında Bir de Muhbir Polis Var