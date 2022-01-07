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Uşak'ta, firari hükümlü hastanede yakalandı - Son Dakika

Uşak'ta, firari hükümlü hastanede yakalandı

07.01.2022 14:46
Uşak'ta, firari hükümlü hastanede yakalandı

Uşak'ta kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, tedavi için geldiği hastanede yakalanarak cezaevine gönderildi.

Uşak'ta kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, tedavi için geldiği hastanede yakalanarak cezaevine gönderildi.

Hakkında çeşitli hırsızlık suçlarından kesinleşmiş 25 yıl 4 ay 18 gün hapis cezası bulunan Y.T. (18), Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden rahatsızlığı için randevu aldı.

Y.T'nin hastaneden randevu aldığını tespit eden İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hastaneye geldiği sırada yakalayarak gözaltına aldı.

Y.T., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Uşak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uşak'ta, firari hükümlü hastanede yakalandı - Son Dakika


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