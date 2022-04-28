Son dakika: Fuhuş operasyonunda 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika: Fuhuş operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

28.04.2022 18:20

Son dakika habere göre Uşak'ta düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Uşak'ta düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde fuhuş yapıldığı tespit edilen 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 4'ü kadın 9 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılardan 5'i emniyette ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 1'i kadın 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. Biri kadın 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son dakika: Fuhuş operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
Son dakika: Fuhuş operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
Son dakika: Fuhuş operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
Son dakika: Fuhuş operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
Son dakika: Fuhuş operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
Son dakika: Fuhuş operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
Son dakika: Fuhuş operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
Son dakika: Fuhuş operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

YORUMLAR
500
Yalova'daki fuhuş operasyonunda 2 kişi tutuklandı Yalova'daki fuhuş operasyonunda 2 kişi tutuklandı Uşak'ta düzenlenen fuhuş operasyonunda 2 kişi tutuklandı Uşak'ta düzenlenen fuhuş operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Fuhuş operasyonunda 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
19:11 Galatasaray'da başkanlık seçimi iptal edildi!
19:10 Elon Musk'tan Trump'ın sosyal medya platformu Truth Social'a isim önerisi geldi!
18:43 Liverpool, Jurgen Klopp'la sözleşmesini 2026'ya kadar uzattı!
18:38 Alkol masasında Kadir Gecesi kutlaması yapan çalışanları hakkında Pegasus açıklama yaptı: Gerekli aksiyonlar alınacak
18:23 Türkiye ile Ermenistan arasındaki üçüncü görüşme 3 Mayıs'ta gerçekleşecek
18:22 CHP'li Özgür Özel Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap verdi: Kendisini İsmet Özel'e havale ediyorum
18:19 Antalyaspor Teknik Direktörü Şahin, 16 yaşındayken Ronaldo'ya verdiği sözü açıkladı
18:17 Dünyanın en büyük mavi elması rekor fiyata satıldı!
18:07 İngiliz basını, 41 sivili öldüren Esed rejiminin katliamına ait görüntüleri paylaştı
18:00 Aylarca aç bırakılan aslanların son görüntüsü görenleri korkuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2022 19:18:46. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika: Fuhuş operasyonunda 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement