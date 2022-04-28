Son dakika: Fuhuş operasyonunda 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Uşak'ta düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde fuhuş yapıldığı tespit edilen 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 4'ü kadın 9 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlılardan 5'i emniyette ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 1'i kadın 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. Biri kadın 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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