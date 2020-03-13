Uşak'ta "gaybubet evlerinde" yakalanan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uşak'ta 'gaybubet evlerinde' yakalanan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı - Son Dakika

Uşak'ta "gaybubet evlerinde" yakalanan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı

6 saat önce

Uşak'ta, "gaybubet evi" olarak isimlendirilen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin hücre evlerinde gözaltına alınan 8 kişiden 7'si tutuklandı.

Uşak'ta

Uşak'ta, "gaybubet evi" olarak isimlendirilen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin hücre evlerinde gözaltına alınan 8 kişiden 7'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Ankara, Antalya, İzmir, Denizli ve Uşak'ta yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan kişilerin Uşak'taki bazı evlerde gizlendikleri bilgisine ulaştı.

Operasyonlarda gözaltına alınan 8 kişiden 7'si, sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Zanlılardan biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada, KOM ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 1 Ocak'tan bu yana 11 operasyon düzenlendiği, haklarında yakalama kararı çıkarılan 120 kişiden 110'unun yakalanarak adli makamlara intikal ettirildiği bildirildi.

Emniyet Müdürlüğü, Uşak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 12:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı haberlerini yalanladı
Hamile, emziren, engelli ve 60 yaş üstü kamu çalışanlarına 12 gün idari izin verildi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 5'e çıktı Son dakika: Sağlık Bakanı Koca, Alo 184 hattının korona danışma hattına dönüştürüldüğünü açıkladı

Son Dakika Haberleri
19:42 Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı...
19:41 Koronavirüs tedbirleri
19:40 Büyükşehir Meclisi Mart ayı toplantıları sona erdi
19:40 Panama, Kovid-19 nedeniyle olağanüstü hal ilan etti
19:39 Ayasofya Müzesi'nde dezenfekte çalışması

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 19:43:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Uşak'ta "gaybubet evlerinde" yakalanan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]