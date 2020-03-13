Uşak'ta, "gaybubet evi" olarak isimlendirilen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin hücre evlerinde gözaltına alınan 8 kişiden 7'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Ankara, Antalya, İzmir, Denizli ve Uşak'ta yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan kişilerin Uşak'taki bazı evlerde gizlendikleri bilgisine ulaştı.

Operasyonlarda gözaltına alınan 8 kişiden 7'si, sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Zanlılardan biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada, KOM ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 1 Ocak'tan bu yana 11 operasyon düzenlendiği, haklarında yakalama kararı çıkarılan 120 kişiden 110'unun yakalanarak adli makamlara intikal ettirildiği bildirildi.