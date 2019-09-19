Uşak'ta Gaziler Günü kutlaması

Uşak'ta Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Uşak Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı İsmail Soyöz, yaptığı konuşmada 19 Eylül'ün Atatürk'ün gazilere bıraktığı en büyük miras olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin her zaman olduğundan daha fazla iç ve dış tehditler altında olduğunu ifade eden Soyöz, "Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası için teröre verdiğimiz şehitler hepimizi derinden yaralamaktadır. Genç fidanlar bizler için hürriyetimiz, bütünlüğümüz ve bayrağımız için canlarını vermekte, toprağa düşmektedir. İç ve dış terör örgütleri aynı amaca hizmet etmekte ve hedefleri ülkede karışıklık çıkarmaktır." dedi.

Törenin ardından Uşak Valisi Funda Kocabıyık, AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ve protokol üyeleri Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği, Türkiye Muharip Gaziler Derneği ile Uşak Şehit Aileleri Derneklerini ziyaret etti.

Ziyaretlerin ardından protokol üyeleri, gaziler ve şehit aileleriyle yemek programında bir araya geldi.

-Banaz

Banaz Hükümet Konağı önündeki sabah saatlerinde Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk anıtına çelenklerin konulmasının ardından Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Banaz Temsilcisi Gazi Ali Yıldızbaş konuşma yaptı.

Banaz Şehit Sadık Kozak Anadolu Lisesi öğrencilerinden Gamze Akkoyun "Gazilerimiz", Nuray Işık ise "Yaşasın Kahraman Gazi" adlı şiirleri okudu.

Program sonrasında protokol üyeleri Banaz Askerlik Şubesini ziyaret etti.

Programa Banaz Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, Banaz Belediye Başkan Yardımcısı Sadık Karadağ, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mustafa Akpınar, Cumhuriyet Savcısı Turgay Gökyer, Emniyet Müdürü Koray Türkyılmaz, gaziler, siyasi parti temsilcileri ve daire müdürleri katıldı.