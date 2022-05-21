Gazino önünde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Gazino önünde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

21.05.2022 07:08

Uşak'ta bir gazinonun önünde çıkan silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralandı.

Uşak'ta bir gazinonun önünde çıkan silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Merkeze bağlı Bozkuş köyündeki gazinoya giden bir grup ile çalışanlar arasında henüz belirlenemeyen nedenle gazino önünde tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle 2 grup birbirine tabanca ve av tüfekleriyle ateş etti. Olayda, Y.Ç. ve F.D. ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Olayla ilgili jandarma ekipleri 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Gazino önünde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
Gazino önünde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
Gazino önünde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
Gazino önünde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
Gazino önünde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
Gazino önünde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

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Gaziantep'te aileler arasındaki silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Gaziantep'te aileler arasındaki silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı İKİ GRUP ARASINDAKİ SİLAHLI KAVGADA AYNI AİLEDEN 1 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI İKİ GRUP ARASINDAKİ SİLAHLI KAVGADA AYNI AİLEDEN 1 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazino önünde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gazino önünde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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