Gece kulübü önünde çıkan kavgada abisinin vurduğu genç yaşamını yitirdi - Son Dakika

Gece kulübü önünde çıkan kavgada abisinin vurduğu genç yaşamını yitirdi

Son Güncelleme: 17.09.2023 10:27

Uşak'ta bir gece kulübü önünde çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında tüfekle ateş eden Ş.E., kardeşi M.E'yi yaraladı. M.E, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Uşak'ta gece kulübü önünde çıkan kavgada Ş.E., 18 yaşındaki kardeşi M.E.'yi tüfekle yaraladı. Hastaneye kaldırılan genç hayatını kaybederken o anlar kameralara da yansıdı.

KURTARILAMADI

Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bir gece kulübü önünde çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Arbede sırasında tüfekle birkaç el ateş eden Ş.E. (20), kardeşi M.E'yi (18) yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan M.E, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan Ş.E'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

ANBEAN KAMERADA

Öte yandan olay anının güvenlik kamerasınca kaydedildiği belirlendi. Görüntülerde M.E'nin, sokakta bir grup kişi tarafından tartaklanması, Ş.E'nin bu kişilere doğru kısa mesafeden tüfekle ateş açması ve M.E'nin vurularak yere düşmesi yer alıyor. Yerde yaralı yatan kardeşinin yanında bir süre beklediği görülen Ş.E'nin, daha sonra koşarak uzaklaşması da kayıtta görülüyor.

Kaynak: AA

Uşak, 3. Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gece kulübü önünde çıkan kavgada abisinin vurduğu genç yaşamını yitirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gece kulübü önünde çıkan kavgada abisinin vurduğu genç yaşamını yitirdi - Son Dakika
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