"GençKuşak Fest" başladı - Son Dakika
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"GençKuşak Fest" başladı

14.05.2022 19:56

Uşak'ta bu yıl ilki düzenlenen ve 3 gün sürecek Gençlik Festivali (GençKuşak Fest), kortej yürüyüşüyle başladı.

Uşak'ta bu yıl ilki düzenlenen ve 3 gün sürecek Gençlik Festivali (GençKuşak Fest), kortej yürüyüşüyle başladı.

Uşak Belediyesi Genç Kuşak Topluluğu tarafından organize edilen festival kapsamındaki kortej yürüyüşü için vatandaşlar, Uşak Belediyesi eski hizmet binası önünde toplandı.

Yöresel kıyafetler ve çeşitli kostümler giyen topluluk, ellerinde Türk bayraklarıyla bando eşliğinde İsmet Paşa Caddesi'nden festivalin yapılacağı Atapark'a yürüdü.

Yürüyüşe atlı cirit takımı, "vosvos araba" ve motosiklet grupları da katıldı.

Atapark'taki festival alanında konuşan Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, bu yıl ilkini düzenledikleri festivali büyüterek geleneksel hale getireceklerini söyledi.

Gençlere yönelik birçok projeyi hayata geçireceklerinin müjdesini veren Çakın, şöyle konuştu:

"Gençlerimizi, vatandaşlarımızı bir araya getiren bu festival başlangıç olacak. Gelenekselleşecek. Çok daha büyük etkinliklerle büyüyerek bundan sonraki yıllarda da devam edeceğine yürekten inanıyorum. Şunu bilmenizi istiyorum sevgili gençler, Uşak Belediyesi olarak bizler, Sayın Cumhurbaşkanımızdan aldığımız güç ve cesaretle, sayın vekillerimizin destekleriyle sizlere bundan sonra da en güzel şekilde hizmet etmeye ve her zaman yanınızda olmaya, en güzelini şehrimize kazandırmaya devam edeceğiz."

AK Parti Uşak milletvekilleri Mehmet Altay ve İsmail Güneş de festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Karizma Basket Akrobasi Takımı gösteri yaptı.

Paten ve bisiklet gruplarınca yapılan akrobasi gösterisi sonrasında milli motosikletçi Asrın Rodi Pak ve motosiklet sporcusu Hakan Can Namlı da izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Daha sonra da Atapark'ta bulunan havuzda Kahraman Aktaş tarafından flyboard şovu gerçekleştirildi.

Renkli görüntülere sahne olan etkinlikleri çok sayıda vatandaş izledi.

Festival, gece rap sanatçısı Eypio'nun konseriyle sürecek.

GençKuşak Fest başladı
GençKuşak Fest başladı
GençKuşak Fest başladı
GençKuşak Fest başladı
GençKuşak Fest başladı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'GençKuşak Fest' başladı - Son Dakika


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