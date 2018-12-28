Son Dakika Haberleri: Uşak'ta Geniş Çaplı Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama

Uşak'ta Geniş Çaplı Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama

33 dakika önce

Uşak polisinin zehir tacirlerine yönelik yaptığı operasyon sonucu, Uşak'ta 4, il dışında da 1 şüpheli tutuklandı.

Uşak'ta Geniş Çaplı Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama, System.String[]
Uşak polisinin zehir tacirlerine yönelik yaptığı operasyon sonucu, Uşak'ta 4, il dışında da 1 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Uşak polisinin uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik 2 şüpheli hedef şahsın yakalanması amacıyla başlattığı operasyon kapsamında; çeşitli tarihlerde 8,45 gram eroin, 27,05 gram metamfetamin, 5,15 gram reçine esrar, 9,21 gram Afyon sakızı, 11 adet Lyrica hap ve 1,90 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Operasyon esnasında 10 şüpheli sahsa "Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan yasal işlem yapıldı.

Ayrıca operasyon öncesinde Afganistan ve İran uyruklu 2 şüpheli "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, söz konusu projeli çalışmanın sonlandırılması amacıyla dün yapılan operasyonda ise gözaltına alınan 4 şüpheli şahıs daha adli mercilere sevk edildi. Murat Ş., Süleyman C. ile Afgan uyruklu Ali O. ve Ali J. isimli şahıslar da tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Operasyonun şehir dışı ayağında ise bu şahıslarla bağlantısı olduğu tespit edilen Utku Can D. isimli şahsın, Mersin'in Mezitli ilçesinde yakalanarak gözaltına alınması sağlanırken, SEGBİS üzerinden alınan ifadesinin ardından tutuklandı. - UŞAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 12:17 Kaynak: İHA

Uşak, 3. Sayfa
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