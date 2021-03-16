Uşak'ta geri dönüşüme büyük önem veriliyor - Son Dakika

Uşak'ta geri dönüşüme büyük önem veriliyor

16.03.2021 10:55
Uşak'ta geri dönüşüme büyük önem veriliyor, System.String[]

TOBB Atık ve Geri Dönüşüm Sanayi Meclisi Başkan Vekili ve Tekstil Geri Kazanım ve Dönüşüm Sanayi Komitesi Başkanı Arif Öztan, "Uşak geri dönüşüm sayesinde bir nevi tarlasız pamuk yetiştiriyor ve ticarete kazandırıyor.

TOBB Atık ve Geri Dönüşüm Sanayi Meclisi Başkan Vekili ve Tekstil Geri Kazanım ve Dönüşüm Sanayi Komitesi Başkanı Arif Öztan, "Uşak geri dönüşüm sayesinde bir nevi tarlasız pamuk yetiştiriyor ve ticarete kazandırıyor. Bu üretim ağı sayesinde ilimizdeki işsizlik yüzde 4 oranında seyrediyor. Sektörün devlet tarafından desteklemesi ise büyük önem arz ediyor." dedi.

Küresel ısınma her geçen gün hayatımızı daha derinden etkiliyor. Karbon ayak izimizi en aza indirmek için tüm dünya üretimde geri dönüşeme ağırlık veriyor. Uşak sanayisi ise şimdiden bu duruma ayak uydurmuş durumda. TOBB Atık ve Geri Dönüşüm Sanayi Meclisi Başkan Vekili ve Tekstil Geri Kazanım ve Dönüşüm Sanayi Komitesi Başkanı Arif Öztan, Uşak'ta iş dünyasının geri dönüşüm sayesinde Sıfır Atık vizyonuna hizmet ettiğini vurgulayıp, Uşaklı sanayicinin sloganını "Tarlasız pamuk, koyunsuz yün ve petrolsüz elyaf üretiyoruz" şeklinde özetledi.

"'Atık ürün'lerin geri dönüşümü önemli bir sektör"

Öztan 1kg. pamuk üretmek için 10 bin litre su gerektiğinin altını çizip şunları söyledi: "Su toprağı çoraklaştırır. Mezopotamya vahşi sulama nedeniyle kuraklaştı. Toprağın azotunu yıkar su, faydalı mineralleri yok eder ve toprak sonunda kuraklaşır. Kuraklık insanoğlunu ve yaşadığı dünyayı tehdit ediyor, nüfus popülasyonu artıyor, kaynaklar hızla tükeniyor oysa topraklarımız tüm bu olanlara rağmen sabit."

"İhracat şartı kaldırılmalı"

Türk ekonomisinin gelişmesinde tekstil sektörünün önemine değinen Öztan, "Cari açığın kapanmasında bizim katkımız yüzde 65 oranında. Biz yurt dışından ham maddeyi sınırlı bir şekilde getirebiliyoruz. Bu ne anlama geliyor? 200 bin dolarlık ihraç yaparsan, 100 bin dolarlık ham madde getirebilirsin. Ama ben ihracatı dolaylı yoldan yapıyorum. Geri dönüşümden iplik üretiyorum, benim ipliğim çorap, halı, nevresim, çarşaf gibi tekstil ürünü olarak ihraç oluyor. Uşağın ihracatı 380 milyon dolar ama sektöre katkısı 12-13 milyar dolar civarlarında. Türkiye'deki geri dönüşüme Uşak yüzde 75 oranın da katkı yapabilir. Ama doğrudan ihracatçı olmadığı için kotaya takılıyor. Diğer sektörlerde de kapasitenin yüzde 50'sini ithal edebiliyor ama ihracat şartı yok. Biz de var. İşte biz buna itiraz ettik ve değişmesini bekliyoruz."

"Uşak'ta işsizlik yok"

Uşak'ın geri dönüşüm sektörü sayesinde işsizlik yaşamadığını vurgulayan Öztan İplik'in sahibi Arif Öztan, "1986'da Uşak Organize Sanayii'nin kurucu olması için önayak oldum. Burası yatırım ikliminin çok uygun olduğu bir yerdir. Ama ekonomik krizler nedeniyle çok şey yaşadık. Şimdilerde Uşak yeniden toparlandı ve Türkiye'nin nazar boncuğu şehirlerinden bir tanesi oldu. Sayın Emine Erdoğan Sıfır Atık kavramını topluma benimsetti ve bu sayede farkındalığımız arttı. Biz de Sıfır Atık'ı ekonomik değere dönüştürmek için buradayız. Uşak Türkiye'nin öncü geri dönüşümcülerinden bir tanesi. Türkiye'de tekstil geri dönüşümünün yüzde 75'i burada yapılıyor. Uşak, Türkiye'nin işsizlik oranının yüzde 4 olduğu ildir. Öyle ki işçi bulmakta zorlandığımız ve komşu illerden, ilçelerden Uşak'a personel getirdiğimiz zamanlar oluyor. Bu sektörün daha fazla desteklenmesi bu yüzden önem arz ediyor. Asıl amacımız geri dönüşüm organize bölgesi olarak 6. Bölge teşviki almak ve sektörümüzün büyümesine, geri dönüşüme katkımızı artırmak" dedi. - UŞAK

Uşak'ta geri dönüşüme büyük önem veriliyor

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Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Uşak'ta geri dönüşüme büyük önem veriliyor - Son Dakika Ekonomi


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