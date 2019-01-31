Uşak'ta Gıda Denetimleri Sürüyor

Uşak
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri 2018 yılında 6 bin 298 noktada gıda denetimi yaptı.
Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada çiftlikten sofraya gıda güvenliği bilincini oluşturmak ve tüketiciye güvenilir gıda arzının teminini sağlamak amacıyla il genelinde denetimlerin sürdüğü bildirildi.
Bu kapsamda 2018 yılı içinde 40 birincil üretim (çiftlik), bin 136 gıda üretim işletmesi (fırın, pastane, mandıra, tabldot yemek üretimi vb), 5 bin 122 satış toplu tüketim yeri (kasap, lokanta, market, büfe vb.) olmak üzere toplam 6 bin 298 denetim gerçekleştirildiği, denetimlerde 308 gıda numunesi alındığı ve yetkili laboratuvarlarda bu ürünlerin analizlerinin yapıldığı ifade edildi.
Denetimlerde mevzuata uygun olmadan üretim yapan ve satan 55 gıda işletmesine idari para cezası uygulandığı kaydedildi.
Açıklamada denetimlerin aralıksız sürdüğü belirtildi.