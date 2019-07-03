Son Dakika Haberleri: Uşak'ta gölete giren kişi boğuldu
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Uşak'ta gölete giren kişi boğuldu

15 dakika önce

Uşak'ta serinlemek için gölete giren kişi boğuldu.

Uşak'ta serinlemek için gölete giren kişi boğuldu.
Alınan bilgiye göre, dün, serinlemek amacıyla merkeze bağlı Bozköy'de bulunan gölete giren Serhat Kaya (28), bir süre sonra gözden kayboldu.
Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine AFAD ve itfaiye ekipleri arama çalışmaları başlattı. Sonuç alınamayınca olay yerine çağrılan İzmir Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanına bağlı polis dalgıçlar suda arama yaptı.
Polis dalgıçlar bu sabah Kaya'nın cesedine ulaştı.
Arama çalışmalarını takip eden Kaya'nın yakınları acı haber üzerine gözyaşı döktü.
Evli ve 2 çocuk babası Kaya'nın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Uşak'ta gölete giren kişi boğuldu
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 09:52 Kaynak: AA
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