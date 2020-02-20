Uşak'ta göletteki sızıntı nedeniyle 2 köy tedbiren boşaltıldı - Son Dakika
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Uşak'ta göletteki sızıntı nedeniyle 2 köy tedbiren boşaltıldı

7 saat önce

Uşak'ın Banaz ilçesinde Sıracevizler Deresi üzerinde bulunan Bahadır Göleti'ndeki su sızıntısı nedeniyle 2 köyün tedbiren boşaltıldığı bildirildi.

Uşak'ta göletteki sızıntı nedeniyle 2 köy tedbiren boşaltıldı, System.String[]

Uşak'ın Banaz ilçesinde Sıracevizler Deresi üzerinde bulunan Bahadır Göleti'ndeki su sızıntısı nedeniyle 2 köyün tedbiren boşaltıldığı bildirildi.

Uşak Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, sabah saatlerinde göletin gövde dolgusunun akışa göre sağ tarafında su çıkışı gözlemlendiği, göletten çıkan suyun bölgede herhangi bir olumsuzluğa neden olmaması için Devlet Su İşleri 2. Bölge Müdürlüğü ekiplerince anında güvenlik önlemi alındığı belirtildi.

Yetkili makam ve mercilerin bilgilendirilerek vatandaşların uyarıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Su çıkışının artmaması ve gölet gövdesinin daha fazla hasar görmemesi için dip savak vanaları açılmış, boşaltma işlemlerine başlanmıştır. Olay nedeni ve oluş şekli ile ilgili çok yönlü incelemeler sürmektedir.

DSİ 2. Bölge yetkilileri ile yapılan değerlendirmede, yağışın da artması ve yarın da devam edeceği öngörüldüğünden, dere yatağı güzergahında bulunan 584 nüfuslu Bahadır ve 778 nüfuslu Hatipler köylerimizin tedbiren tahliyesine karar verilmiş olup, vatandaşlarımızın Banaz ilçe merkezindeki otel, pansiyon, yurt ve diğer kamu binalarında barındırılmaları planlanmıştır."

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada ise olaya ilişkin gerekli güvenlik önlemlerinin ve tedbirlerin alındığı belirtildi.

Sabah, Banaz, Uşak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 06:20 Kaynak: AA
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