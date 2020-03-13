Uşak'ta gözlem altındaki 12 kişinin koronavirüs sonucu negatif - Son Dakika

UŞAK'ta, 12 kişinin koronavirüs şüphelisiyle gözlem altına alındığı, hepsinin test sonucunun negatif çıktığı açıklandı.

Vali Funda Kocabıyık başkanlığında Uşak'ta, 'Koronavirüs Bilgilendirme Toplantısı' yapıldı. Toplantıya kaymakamlar ve kurum müdürleri katıldı. İl Sağlık Müdürü Sedat Kavas, virüsün çıkışı, dünya üzerinde yayılışı, alınması gereken tedbirler, virüse yakalananlara uygulanan tedavi yöntemleri, ilgili kurumların uyması gereken tedbirlere ilişkin sunum yaptı.

Toplantının ardından Vali Kocabıyık'ın, kurumun internet sitesinden yazılı açıklaması yayımlandı. Virüsün çok güçlü yayılma özelliği olduğunu vurgulayan Vali Kocabıyık, "Sağlık kuruluşlarımıza yüksek ateş ve öksürük şikayetleriyle başvuran ve koronavirüs şüphesiyle gözetim altına alınan 12 hastamızın tahlil sonuçları temiz çıktı. Endişeye gerek yok ancak tedbirli olacağız. Kamuoyunu düzenli olarak bilgilendireceğiz. Vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu alanlar, toplu taşıma araçları, alışveriş merkezleri, camiler, kütüphaneler belirli periyotlarda dezenfekte edilecek. Hemşerilerimizin genel hijyen kurallarına uyması önemli" dedi.

Özellikle sosyal medya hesapları üzerinden gerçek dışı paylaşımlara itibar edilmemesini isteyen Vali Funda Kocabıyık, resmi kurumların yaptığı açıklamaların ve uyarıların dikkate alınmasını istedi.