Uşak'ta uyuşturucu madde ticareti yapan, kullanan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik güvenlik güçleri tarafından çalışmalar hızla devam ediyor. Güvenlik güçleri, yaptıkları denetimde durdurdukları 2 şüphelinin üzerinde yaptıkları aramada, satışa hazır vaziyette 4 parça halinde toplam; 3.15 gram Metamfetamin ile,1 adet ruhsatsız tabanca, adet tabanca fişeği ele geçirdi. - UŞAK

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Üst aramalarında 2 tacir yakayı ele verdi - Son Dakika

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