Üst aramalarında 2 tacir yakayı ele verdi - Son Dakika
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Üst aramalarında 2 tacir yakayı ele verdi

03.08.2022 15:23
Üst aramalarında 2 tacir yakayı ele verdi

Uşak'ta güvenlik güçlerince yapılan denetimler çerçevesinde durdurulan 2 şüphelinin üst aramalarında uyuşturucu madde, kaçak silah ve mermilerini ele geçirildi.

Uşak'ta güvenlik güçlerince yapılan denetimler çerçevesinde durdurulan 2 şüphelinin üst aramalarında uyuşturucu madde, kaçak silah ve mermilerini ele geçirildi.

Uşak'ta uyuşturucu madde ticareti yapan, kullanan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik güvenlik güçleri tarafından çalışmalar hızla devam ediyor. Güvenlik güçleri, yaptıkları denetimde durdurdukları 2 şüphelinin üzerinde yaptıkları aramada, satışa hazır vaziyette 4 parça halinde toplam; 3.15 gram Metamfetamin ile,1 adet ruhsatsız tabanca, adet tabanca fişeği ele geçirdi. - UŞAK

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Üst aramalarında 2 tacir yakayı ele verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Üst aramalarında 2 tacir yakayı ele verdi - Son Dakika
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