Uşak'ta hafif ticari araç devrildi: 3 yaralı - Son Dakika

Uşak'ta hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Ramazan Fındık yönetimindeki 35 ALS 709 plakalı hafif ticari araç, Uşak- İzmir kara yolu Güre köyü yakınlarında devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Arda Fındık, Murat Fındık ve Zübeyde Gökçimen ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Uşak-İzmir kara yolunda trafik bir süre tek şeritten sağlandı.
Kaynak: AA
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