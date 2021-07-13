Uşak'ta hafif ticari araç tarlaya devrildi: 6 yaralı - Son Dakika

112 Acil Servis ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazada sürücü ile araçtaki A.B. (49), H.B. (41), O.B. (20), Y.B. (8) ve B.B. (16) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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