Son dakika haber! Hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü - Son Dakika

Uşak'ta hafif ticari aracın çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Uşak- Ankara kara yolu Dörtyol Kavşağı yakınlarındaki yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 23 yaşındaki Hasibe Güven'e, 34 DJH 396 plakalı hafif ticari araç çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan genç kadın, refüjdeki demir bariyerlerin yanına düştü.

Olay yerine yaklaşık 900 metre uzaklıktaki Birinci Gülseven Sokak'ta duran hafif ticari araçta bulunan A.A, 112 Acil Servis ekiplerini arayarak, kullandığı araçla kazaya karıştığını söyledi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerce Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Güven, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Aracın sürücüsünün kendisi olduğunu söyleyen A.A, polis ekiplerince gözaltına alındı.

A.A'nın emniyette çelişkili ifadelerde bulunması üzerine yapılan araştırmada aracı A.A'nın kullanmadığı, çalıştığı iş yerinin sahibi S.P'nin kullandığı tespit edildi. Gözaltına alınan S.P'nin alkollü olduğu ileri sürüldü.

Öte yandan S.P'nin daha önce de 3 kez alkollü araç kullanırken yakalandığı ve sürücü belgesine 2028 yılına kadar el konulduğu ortaya çıktı.

Polis ekiplerince, kaza sırasında araçta bulunan O.E. ile Y.P. de gözaltına alındı.

Bir iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedilen kazanın görüntülerinde, Güven'in yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada hafif ticari aracın kendisine çarptığı yer aldı.