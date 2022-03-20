Uşak'ta hafif ticari araçla çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Uşak'ta hafif ticari araçla çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı

20.03.2022 19:38
Uşak'ta hafif ticari araçla çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Uşak'ta meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Uşak'ta meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Fatih Mahallesi Vatan Caddesi'nde B.B. yönetimindeki 06 ARS 27 plakalı otomobil, Yavuz Sultan Selim Caddesi kavşağında S.T'nin kullandığı 64 ABK 057 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil refüje çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü B.B. ile aynı araçta bulunan E.Ş. ve Z.A, kentteki hastanelere kaldırıldı.

YORUMLAR
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Park halindeki otomobil alev aldı, ekipler zamanında müdahale etti Park halindeki otomobil alev aldı, ekipler zamanında müdahale etti Köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil kaza yaptı Köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil kaza yaptı

Vatan Caddesi, Otomobil, Fatih, Uşak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uşak'ta hafif ticari araçla çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uşak'ta hafif ticari araçla çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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