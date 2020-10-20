Uşak'ta hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Uşak'ta hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki kişi polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, hakkında "kasten öldürme" ve "yaralama" suçlarından 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A.'nın kent merkezinde bir evde olduğunu tespit etti.

Düzenlenen operasyonda, M.A. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan hakkında "birden fazla kişiye yağma" ve "yaralama" suçlarından 24 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.E. de polis ekiplerince yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.