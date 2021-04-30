Uşak'ta aranan şahıslara yönelik operasyonda gözaltına alınan 79 kişiden 54'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.
Kent genelinde yapılan operasyonda, hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yakalama kararı bulunan 79 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerden 59'u mahkemece tutuklandı, 25 kişi de serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Uşak'ta haklarında yakalama kararı bulunan 54 kişi tutuklandı - Son Dakika