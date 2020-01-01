Uşak'ta havai fişeklerle yılbaşı kutlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uşak'ta havai fişeklerle yılbaşı kutlandı - Son Dakika

Uşak'ta havai fişeklerle yılbaşı kutlandı

6 saat önce

Uşak'ta vatandaşlar 2020 yılına havai fişek gösterisi eşliğinde girdi.

Uşak'ta havai fişeklerle yılbaşı kutlandı, System.String[]

Uşak'ta vatandaşlar 2020 yılına havai fişek gösterisi eşliğinde girdi.


Yeni yıl dolayısıyla kentin meydanında saat 00.00'a yaklaştığında vatandaşlar 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda ve çevresinde toplandı.


Geri sayım yapılmasının ardından yeni yıla "merhaba" diyen vatandaşlar, birbirlerine sarılarak yeni yılın sevincini yaşadı. Ardından çoğunlukla üniversite öğrencisinden oluşan grup tarafından havai fişek gösterisi yapıldı.


Öte yandan, Uşak Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kentte geniş güvenlik önlemi aldığı gözlendi. - UŞAK

Uşak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 01:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yeni yıla saatler kala Taksim'de hareketlilik sürüyor! Binlerce kişi akın etti
Türkiye, 2020 yılını coşkuyla karşıladı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: 10 yılda neler yaptık? Mehmetçik 2020 yılını ailelerinden uzakta, nöbet tutarak karşıladı

Son Dakika Haberleri
07:41 Ankara'da apartman dairesinde yangın 3 ölü, çok sayıda yaralı ? 2 - Son Dakika
07:40 Sivas'ta 'hobbit' evlerinde yeni yıl coşkusu - Son Dakika
07:34 Başkan Çerçioğlu, yeni yıla Aydınlılarla birlikte girdi - Son Dakika
07:28 Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü,... - Son Dakika
07:16 Metroda çıkan tartışmada 2 kişi bıçaklandı - Son Dakika
01:12 Mehmetçik 2020 yılını ailelerinden uzakta, nöbet tutarak karşıladı - Son Dakika
00:54 Fahrettin Koca yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti ve duyurdu: 2020 yılında doğum eylem planı devreye sokacağız - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2020 07:44:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Uşak'ta havai fişeklerle yılbaşı kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]