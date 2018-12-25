Uşak'ta Hayatını Kaybeden 3 Kardeş Yan Yana Defnedildi
1 saat önce
Uşak'ta hayatını kaybeden 3 kardeş yan yana defnedildi Acılı baba hangi yavrusunun tabutuna koşacağını bilemediUŞAK - Uşak'ta geçtiğimiz hafta sonu karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybeden 3 kardeş gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı.
Uşak
'ta hayatını kaybeden 3 kardeş yan yana defnedildi
Acılı baba hangi yavrusunun tabutuna koşacağını bilemedi
UŞAK - Uşak'ta geçtiğimiz hafta sonu karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybeden 3 kardeş gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı.
Uşak'ta geçtiğimiz pazar günü yaşanan feci olayda hayatını kaybeden 3 kardeş Şehitler Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra yan yana defnedildi. Dün İzmir Adli Tıp
'ta ölüm sebeplerinin öğrenildiği otopsinin ardından Uşak'a getirilen 3 kardeşin cenazeleri gözyaşları içinde ebediyete uğurlandı.
Acılı baba Kazım, ağabeyi Serdar Yeşilkuşak ve hayatını kaybeden Ayşe Özdemir
'in eşi Necmettin Özdemir güçlükle ayakta durabildi. 3 kardeşin naaşları cenaze aracına yüklenirken acılı baba hangi yavrusuna koşacağını bilemedi. Akraba ve yakınlarının gözyaşları arasında Ayşe Özdemir, Hatice
ve Ali Yeşilkuşak kardeşler Uşak merkez Şehitler Mezarlığına yan yana defnedildi. Mezarları yan yana olan kardeşler ölümde dahi ayrılmadılar.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 03:13 Kaynak: İHA
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