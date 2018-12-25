Son Dakika Haberleri: Uşak'ta Hayatını Kaybeden 3 Kardeş Yan Yana Defnedildi

Uşak'ta Hayatını Kaybeden 3 Kardeş Yan Yana Defnedildi

1 saat önce

Uşak'ta hayatını kaybeden 3 kardeş yan yana defnedildi Acılı baba hangi yavrusunun tabutuna koşacağını bilemediUŞAK - Uşak'ta geçtiğimiz hafta sonu karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybeden 3 kardeş gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı.

Uşak'ta hayatını kaybeden 3 kardeş yan yana defnedildi
Acılı baba hangi yavrusunun tabutuna koşacağını bilemedi

UŞAK - Uşak'ta geçtiğimiz hafta sonu karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybeden 3 kardeş gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı.
Uşak'ta geçtiğimiz pazar günü yaşanan feci olayda hayatını kaybeden 3 kardeş Şehitler Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra yan yana defnedildi. Dün İzmir Adli Tıp'ta ölüm sebeplerinin öğrenildiği otopsinin ardından Uşak'a getirilen 3 kardeşin cenazeleri gözyaşları içinde ebediyete uğurlandı.
Acılı baba Kazım, ağabeyi Serdar Yeşilkuşak ve hayatını kaybeden Ayşe Özdemir'in eşi Necmettin Özdemir güçlükle ayakta durabildi. 3 kardeşin naaşları cenaze aracına yüklenirken acılı baba hangi yavrusuna koşacağını bilemedi. Akraba ve yakınlarının gözyaşları arasında Ayşe Özdemir, Hatice ve Ali Yeşilkuşak kardeşler Uşak merkez Şehitler Mezarlığına yan yana defnedildi. Mezarları yan yana olan kardeşler ölümde dahi ayrılmadılar.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 03:13 Kaynak: İHA

Ayşe Özdemir, Uşak, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


15 Yaşındaki Kızı Öldüren Suudi Genç, Özel Jetle ABD'den Suudi Arabistan'a Kaçırıldı Kütahya'da Yavru Köpek, 4 Ayağı Kesilmiş Halde Ölü Bulundu

Acılı Baba, Üç Evladından Hangisinin Tabutuna Sarılacağını Bilemedi Boşandığı Eşini ve Arkadaşını Öldüren Şüpheli, Olayın Ardından Babasını Aramış
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2018 16:15:26. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uşak'ta Hayatını Kaybeden 3 Kardeş Yan Yana Defnedildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]