Uşak'ta HAYDİ ekipleri, sokak hayvanlarını besledi - Son Dakika

Uşak'ta HAYDİ ekipleri, sokak hayvanlarını besledi
01.05.2021 02:09
Uşak'ta Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) polis ekipleri ve asayiş şubeye bağlı resmi ekipler korona virüs tedbirleri kapsamında kısıtlamanın başlamasıyla birlikte, gece saatlerinde sokakta yaşayan sokak hayvanlarını besledi.
Uşak'ta Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) polis ekipleri ve asayiş şubeye bağlı resmi ekipler korona virüs tedbirleri kapsamında kısıtlamanın başlamasıyla birlikte, gece saatlerinde sokakta yaşayan sokak hayvanlarını besledi.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) polisleri ve asayiş şubeye bağlı resmi ekipler, vakaların artması sebebiyle ramazan boyu 17 gün sürecek kısıtlamalarda sokak hayvanlarını unutmadı. HAYDİ ekipleri, gece ilk saatlerinde kentin bir çok noktasında bulunan hayvan mama ve su kaplarına mama ve su doldurdu. Ayrıca ekiplerin sokak hayvanlarını beslemeleri kısıtlama boyunca devam edileceği öğrenildi. - UŞAK
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