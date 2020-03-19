Uşak'ta hayvan pazarları kapatıldı - Son Dakika

Uşak'ta hayvan pazarları kapatıldı
6 saat önce
Uşak ve ilçelerinde hayvan pazarlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında kapatıldığı bildirildi.
Uşak ve ilçelerinde hayvan pazarlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında kapatıldığı bildirildi.
Uşak İl Tarım ve Orman Müdürü Ertan Keleş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kapatma kararının Kovid-19 tedbirleri kapsamında alındığını belirtti.
Keleş, hayat normale dönünceye kadar uygulamanın süreceğini kaydetti.
Uşak'taki hayvan pazar yerleri, belediye ekiplerince dezenfekte edildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 03:26 Kaynak: AA
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