Son Dakika Haberleri: Uşak'ta Hayvanseverlerden Sessiz Protesto

Uşak'ta Hayvanseverlerden Sessiz Protesto

1 saat önce

Uşak'ta, hayvanlara yönelik şiddet olayları protesto edildi.

Uşak'ta Hayvanseverlerden Sessiz Protesto, System.String[]
Uşak'ta, hayvanlara yönelik şiddet olayları protesto edildi.

Kentte dün bağlı halde bulunan sokak köpeğine yönelik şiddete ve Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 13 sokak köpeğinin ölü bulunmasına tepki gösteren hayvanseverler, Tiritoğlu Parkı'nda bir araya geldi.

Ağızlarını siyah bantlarla kapatan hayvanseverler, ellerindeki pankartlarla hayvanlara yönelik yaşanan şiddet olaylarını sessiz protesto etti.

Çok sayıda vatandaşın da destek olduğu eylemin ardından açıklama yapan Uşak Hayvanları Koruma Derneği Başkanı veteriner Nebahat Avcu, hayvanlara yönelik artan şiddetin son bulmasını istedi.

Sokak hayvanlarının sahipsiz olmadığını belirten Avcu, "Uşak'ta sokak köpeğine yapılan şiddet ve Ankara'da yaşanan olay hepimizi derinden üzdü. Biz sorumluların bulunup en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 06:55 Kaynak: AA
Ankara, Uşak, Güncel
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