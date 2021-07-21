Helikopter destekli trafik denetimi yapıldı - Son Dakika

Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurban Bayramı kapsamında helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.

Kurban Bayramı tatili nedeniyle İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki birçok uygulama noktasında trafik denetimi gerçekleştiriyor.

Uşak- İzmir ve Uşak- Ankara kara yolları başta olmak üzere birçok noktada ekiplerin sürdürdüğü denetimlere helikopterle de havadan destek veriliyor.

Aydın Filo Komutanlığı'na bağlı bir helikopter, D300 kara yolu başta olmak üzere ana arterler üzerinde kontrol uçuşu gerçekleştirdi.

Uçuşta Uşak İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç ve İl Emniyet Müdürü Vekili Hakan Ülkü ile Bölge Trafik ve Denetleme Şube Müdürü Mehmet Büyükarıkaya da incelemelerde bulundu.

Havadan tespit edilen ihlaller ve trafik yoğunluğunun yaşandığı bölgeler telsiz aracılığıyla kara ekiplerine bildirilip gerekli işlemler yapıldı.