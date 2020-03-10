Uşak'ta hemzemin geçit faciası: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Uşak'ta hemzemin geçit faciası: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Uşak'ta hemzemin geçit faciası: 2 ölü, 2 yaralı

6 saat önce

Uşak'ta hemzemin geçit faciası: 2 ölü, 2 yaralı Uşak'ta trenin hafif ticari araca çarptığı kazada 2 kişi ölü, 2 kişi yaralandı Uşak'ın Banaz ilçesinde yük treninin kontrolsüz hemzemin geçitte çarptığı ve metrelerce sürüklediği ticari araçta 2 kişi öldü 2 kişi ağır yaralandı.

Uşak'ta hemzemin geçit faciası: 2 ölü, 2 yaralı

Uşak'ta trenin hafif ticari araca çarptığı kazada 2 kişi ölü, 2 kişi yaralandı

UŞAK - Uşak'ın Banaz ilçesinde yük treninin kontrolsüz hemzemin geçitte çarptığı ve metrelerce sürüklediği ticari araçta 2 kişi öldü 2 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Banaz ilçesi kaza Corum köyü girişindeki kontrolsüz hemzemin geçitte meydana geldi. İzmir- Afyon istikametine giden 34005 sefer sayılı yük treni kontrolsüz hemzemin geçitten geçmeye çalışan Mehmet Çalış idaresindeki 16 CDZ 03 plakalı hafif ticari çarptı. Çarpmanın etkisi ile tren aracı metrelerce sürükledikten sonra durabildi. Kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi ile kurtarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler araç içerisinde bulunan Berat Çalış ve Gonca Sancar'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, sürücü Çalış ve Çiğdem Bakır'ı ise ambulanslar ile ağır yaralı olarak Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi devam ederken, hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri ise Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Uşak'ta hemzemin geçit faciası: 2 ölü, 2 yaralı

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 04:50 Kaynak: İHA
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