Son Dakika Haberleri: Uşak'ta Hemzemin Geçitte Kaza: 1 Yaralı

Uşak'ta Hemzemin Geçitte Kaza: 1 Yaralı

2 saat önce

Uşak'ta hemzemin geçitte yedek lokomotifin çarptığı minibüsün sürücüsü yaralandı.

Uşak'ta Hemzemin Geçitte Kaza: 1 Yaralı, System.String[]
Uşak'ta hemzemin geçitte yedek lokomotifin çarptığı minibüsün sürücüsü yaralandı.

Makinist M.S'nin kullandığı, sefer sayısı olmayan yedek lokomotif, Öksüz köyü mevkisinde kontrolsüz hemzemin geçite giren Coşkun Albayrak'ın kullandığı 64 FU 585 plakalı minibüse çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüsün sürücüsü yaralandı.

Albayrak, 112 Acil Servis ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 04:42 Kaynak: AA

Makinist, Uşak, Güncel
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