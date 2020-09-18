Uşak'ta hemzemin geçitte trenin çarptığı tırın sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, Şehitler Mahallesi Sanayi Caddesi'nde hemzemin geçitten geçen Tahsin Güler idaresindeki 64 AAT 798 plakalı toprak yüklü tıra, İzmir 'den Afyonkarahisar istikametine giden makinist Ö.E. yönetimindeki yük treni çarptı.

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