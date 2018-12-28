Son Dakika Haberleri: Uşak'ta Hırsızlık Operasyonu

Uşak'ta Hırsızlık Operasyonu

1 saat önce

Uşak'ta, köylerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

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Uşak'ta, köylerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Uşak ve çevre illerdeki köylerde hırsızlık yapıldığına yönelik şikayetler üzerine çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, incelemeler sonucu belirlenen 3 şüpheliyi düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.P, S.Ç. ve M.K tutuklandı.

Bu arada şüphelilerin, nitelikli hırsızlık ve yağma suçlamasıyla 41 ayrı olaydan arandıkları öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 07:15 Kaynak: AA

Uşak, Güncel
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