Uşak'ta Hırsızlık Şebekesi Çökertildi: 3 Tutuklama
43 dakika önce
Uşak ve çevresinde 40 civarı hırsızlık ve dolandırıcılık olayı gerçekleştirdiği iddia edilen şebeke, jandarma tarafından çökertildi.
Uşak
ve çevresinde 40 civarı hırsızlık ve dolandırıcılık olayı gerçekleştirdiği iddia edilen şebeke, jandarma tarafından çökertildi. Operasyonlar sonucu 3 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, özellikle köy ve kırsal alanda yaşayan vatandaşlara "sizlere yardım etmeye geldik" bahanesi ve benzeri yöntemler kullanarak vatandaşların paralarını gasp eden çete, jandarmanın titiz çalışması sonucu çökertildi. En son Uşak merkez Eğlence köyünde görülen şüpheliler burada yaşayan bir vatandaşa "size yardım yapacağız" kurgusu ve hile yoluyla 200 TL'sini gasp ettiler. Dolandırıldığını anlayan vatandaş durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Benzer konu üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, şüphelilerin kullandığı aracı teknik takibe aldı.
Şüpheliler sıkı takip sonucu Kütahya
'nın Altıntaş
ilçesinde yakalanarak Uşak'a getirildi. Yapılan tahkikat sonucunda M.K., E.P. ve S.Ç. isimli şüphelilerin yaklaşık 40 defa benzer suça karıştığı tespit edildi.
İfadeleri alınarak adli makamlara sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - UŞAK
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 02:34 Kaynak: İHA
Herkes Bu Kuzuların Peşinde! Almak İçin 6 Ay Öncesinden Kapora Veriyorlar
Hayvanlara Yem Götürürken Kurtla Karşılaşan Vatandaş O Anları Cep Telefonuna Kaydetti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Öğrenciyle Kafa Topu Oynadı
Genç Adam, Tartıştığı Ağabeyini Tabanca ile Öldürüp Tuvalete Gömdü