Uşak'ta Hükümlüler Topluma Üretken Bireyler Olarak Katılacak

Uşak Kapalı ve Açık İnfaz Kurumu İş Atölyelerinde hükümlüler tarafından üretilen ürünleri inceleyen Vali Funda Kocabıyık;

Uşak Kapalı ve Açık İnfaz Kurumu İş Atölyelerinde hükümlüler tarafından üretilen ürünleri inceleyen Vali Funda Kocabıyık; "Cezalarını tamamlayan hükümlülerin bu tür programlar ile tahliye edildiklerinde topluma üretken bireyler olarak katılıp hayata kaldıkları yerden devam edebilmelerinin daha kolay olabileceğini ifade etti.



Vali Kocabıyık, Uşak Kapalı ve Açık İnfaz Kurumu İş Atölyelerini gezerek burada üretilen ürünler hakkında bilgi aldı. Vali Kocabıyık Uşak Cumhuriyet Başsavcısı Bünyamin Korkmaz ve Adalet Komisyonu Başkanı İsmail Deniz tarafından karşılandı. Ziyaret sırasında Vali Kocabıyık'a kurum ve iş atölyeleri hakkında brifing verildi. Yapılan sunumun ardından Uşak Kapalı ve Açık İnfaz Kurumu İş Atölyelerini gezerek burada üretilen ürünlerin sergi ve satışının yapıldığı mağazalar hakkında bilgi alan Vali Kocabıyık daha sonra, Kurum içinde faaliyet gösteren deri atölyesi ve satış mağazasında da incelemelerde bulundu. Vali Kocabıyık, ziyaret ve incelemelerine ilişkin yaptığı değerlendirmede hükümlülerin infaz kurumunda bulundukları süreyi meslek öğrenerek ve öğrendikleri mesleği icra ederek vakit geçirmelerinin sağladığı faydaların yanında, hem gelir elde etmeleri hem de cezalarını tamamlamalarının ardından tahliye edildiklerinde topluma üretken bireyler olarak katılıp hayata kaldıkları yerden devam edebilmelerinin daha kolay olabileceğini ifade etti. - UŞAK

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