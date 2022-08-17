Uşak'ta 10 tabancayla yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Uşak'ta 10 tabancayla yakalanan şüpheli tutuklandı

17.08.2022 17:05
Uşak'ta 10 tabancayla yakalanan şüpheli tutuklandı

Uşak'ta içerisinde yapılan arama 10 adet tabancanın yakalanan aracın sürücüsü tutuklandı.

Uşak'ta içerisinde yapılan arama 10 adet tabancanın yakalanan aracın sürücüsü tutuklandı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şeker Uygulama Noktası olarak bilinen kent girişindeki kontrol noktasında şüphe üzerine bir araç durdurdu. Araç içerisinde yapılan aramada 10 adet 99 mm tabanca ve 10 adet şarjör bulundu. Araç içerisindeki 3 kişi de ekiplerce gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1 kişi tutuklanırken 2 kişi de serbest kaldı - UŞAK

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Tragger, Uşak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uşak'ta 10 tabancayla yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uşak'ta 10 tabancayla yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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