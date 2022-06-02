Uşak'ta iki aile arasındaki kavgada oğul öldü, baba yaralandı - Son Dakika
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Uşak'ta iki aile arasındaki kavgada oğul öldü, baba yaralandı

02.06.2022 12:43
Uşak'ta iki aile arasındaki kavgada oğul öldü, baba yaralandı

Uşak'ın Ulubey ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada oğul öldü, baba yaralandı.

Uşak'ın Ulubey ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada oğul öldü, baba yaralandı.

Aralarında önceden husumet bulunduğu iddia edilen ve çobanlık yapan iki aile arasında, Külçen köyü yakınlarındaki bir tarlada tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Aydın D. (45) tabancayla vuruldu, babası H.D. ise darp sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Aydın D'nin hayatını kaybettiğini belirleyen ekipler, H.D'yi ambulansla özel hastaneye kaldırıldı.

Kavgada hafif şekilde yaralanan diğer aileden 3 şüpheli gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Ulubey, Aydın, Uşak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uşak'ta iki aile arasındaki kavgada oğul öldü, baba yaralandı - Son Dakika


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