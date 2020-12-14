Uşak'ta iki ayrı binada doğalgaz sıkışması nedeniyle patlama: 7 yaralı (2) - Son Dakika

'EKİPLER GELMEDEN İŞLEM YAPILMAMASI ÖNEMLE RİCA OLUNUR'

Uşak Valiliği'nden olaya ilişkin yapılan açıklamada, "Bildiğiniz üzere ilimizde doğalgaz ana boru hattında meydana gelen hasar giderilmiştir. İlimizin tamamına doğalgaz verilmesi için UDAŞ ekipleri görevlendirilmiştir. Bina girişlerindeki servis kutularında kurulum işlemleri, UDAŞ ekipleri tarafından gerçekleştirilmekte ve gerekli kontroller yapılmaktadır. Bu süreçte vatandaşlarımızın ekipler gelmeden herhangi bir işlem yapmamaları önemle rica olunur. Tehlikeye mahal vermemesi için uzman ekipler beklenmeli ve herhangi bir durumda Alo 187 aranmalıdır" denildi.

'OCAĞINIZIN AÇMA KAPAMA DÜĞMELERİNİ KAPALI TUTUNUZ'Uşak'ta doğalgaz dağıtımını gerçekleştiren UDAŞ Uşak Doğal Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada ise, "Şehre gaz tedariki yeniden sağlanırken can ve mal güvenliğiniz için aşağıdaki adımları takip edin. Servis kutusu regülatörlerini kendiniz açmayınız. Ocağınızın açma kapama düğmelerini kapalı tutunuz. Evinizi sık sık havalandırın, şüpheli bir durumda 187 acil çağrı hattını arayın" uyarısı yapıldı.

Öte yandan patlamada evlerin yanı sıra park halindeki bazı araçlarda da hasar meydana geldiği öğrenildi.

Feyzi DAVULCU/UŞAK,