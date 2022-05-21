Uşak'ta iki grup arasındaki silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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Uşak'ta iki grup arasındaki silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralandı

21.05.2022 07:18

Uşak'ta iki grup arasındaki silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralandı Uşak'ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralandı.

Uşak'ta iki grup arasındaki silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralandı

UŞAK - Uşak'ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralandı. Olaya ilişkin 2 kişi ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Olay; Uşak Merkez'e bağlı Bozkuş Köy'ünde bir gazinoda meydana geldi. Edinilen bilgiler doğrultusunda gazinoda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı bir grup müşteri ve gazino çalışanları arasında tartışma çıktı. Tartışmadan bir süre sonra ise gruplar arasında silahlı kavga meydana geldi. Çıkan çatışmada F.D. ve arkadaşı Y.Ç. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenilirken olaydan bir süre sonra kaçan 2 şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma ekiplerce başlatıldı.

Uşak'ta iki grup arasındaki silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralandı
Uşak'ta iki grup arasındaki silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralandı
Uşak'ta iki grup arasındaki silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralandı
Uşak'ta iki grup arasındaki silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralandı

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Uşak'ta gazino önünde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı Uşak'ta gazino önünde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı Salyangoz avcısı jandarmaya yakalandı Salyangoz avcısı jandarmaya yakalandı
Kaynak: İHA

Jandarma, Uşak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uşak'ta iki grup arasındaki silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uşak'ta iki grup arasındaki silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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