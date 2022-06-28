İki katlı tekstil atölyesinde yangın çıktı

Kalfa Mahallesi İkinci Çanlı Sokak'taki iki katlı bir tekstil atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Uşak 'ta iki katlı bir tekstil atölyesinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

Kaynak: AA

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