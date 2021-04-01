Uşak'ta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Sürücüler ile Arıkan'ın aracındaki Ahmet Özyıldırım yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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