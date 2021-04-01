Uşak'ta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Uşak'ın Banaz ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Uşak yönüne giden Gürkan Arıkan idaresindeki 26 ABK 569 plakalı otomobil, Banaz Sanayi Sitesi önündeki kavşaktan yola çıkan Yaşar Çelik'in kullandığı 64 FP 731 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sürücüler ile Arıkan'ın aracındaki Ahmet Özyıldırım yaralandı.
Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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