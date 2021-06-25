İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Uşak'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Uşak'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 3 kişi yaralandı. K.Ç. yönetimindeki 43 ABL 651 plakalı otomobil, Uşak Çevre Yolu Çevreköy kavşağında R.A. idaresindeki 64 AR 565 plakalı otomobille çarpıştı. K.Ç. kontrolündeki otomobil, çarpışmanın etkisiyle ters dönerek refüje devrildi. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü K.Ç. ile araçlardaki Y.Ç. (3) ve A.E.A (3), ambulanslarla Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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