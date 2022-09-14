Uşak'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Uşak'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

14.09.2022 18:06
Uşak'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Uşak'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Uşak'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gazi Bulvarı'ndan İzmir istikametine ilerleyen M.Ö'nün (25) kullandığı 64 ACF 841 plakalı otomobil, İsmet Paşa Caddesi'nden Şehit Piyade Asteğmen Mehmet Bozkuş Köprülü Kavşağı'na çıkan O.D (48) idaresindeki 20 D 4721 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan M.Ö. yönetimindeki otomobil devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan, 64 ACF 841 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan D.Ö (13) ve diğer otomobilin sürücüsü O.D. ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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Kaynak: AA

Gazi Bulvarı, İzmir, Uşak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uşak'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Uşak'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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