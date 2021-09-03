Uşak'ta iki otomobilin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı - Son Dakika

Uşak'ın Banaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'dan Uşak'a seyir halinde olan Hasan K. (40) idaresindeki 34 CRK 393 plakalı otomobil ile aynı yöne seyreden Hüseyin D'nin (21) kullandığı 34 BDP 045 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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