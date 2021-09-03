Uşak'ta iki otomobilin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'dan Uşak'a seyir halinde olan Hasan K. (40) idaresindeki 34 CRK 393 plakalı otomobil ile aynı yöne seyreden Hüseyin D'nin (21) kullandığı 34 BDP 045 plakalı otomobil çarpıştı.

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