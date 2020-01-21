Uşak'ta İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı - Son Dakika

Uşak Valiliği İl Koordinasyon Kurulu 2019 yılı 1. dönem toplantısı yapıldı.

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, toplantıda yaptığı konuşmada ilde devam eden yatırımlarla ilgili bilgi verdi.

2019 yılında Uşak'ta yatırımcı kuruluşlarının 258, belediyelerin 57 adet olmak üzere toplam 315 projenin uygulandığını ifade eden Kocabıyık, yatırımcı kuruluşların toplam proje tutarının 2 milyar 115 milyon 657 bin lira, belediyelerin toplam proje tutarının ise 94 milyon 56 bin lira olduğunu belirtti.

2019 yılı 4. dönem sonu itibariyle il genelinde devam eden projelerde toplamda 327 milyon 753 bin lira harcama gerçekleştirildiğini ifade eden Vali Funda Kocabıyık, şu bilgileri verdi:

"Yatırımcı kuruluşlarımızın yürüttükleri projeler toplamında yüzde 43 oranında nakdi gerçekleşmeye karşılık yüzde 78 fiziki gerçekleşme, belediyelerimizin yürüttükleri projeler toplamında ise yüzde 46 oranında nakdi gerçekleşmeye karşılık yüzde 64 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Yatırımcı kuruluşlarca yürütülen 258 projeden 185'i tamamlanmış ve 54'ü devam etmektedir. 15 adet proje ihale aşamasında iken, 3 adet başlanmayan ve 1 adet de tasfiye edilen proje mevcuttur. Belediyelerimizce yürütülen 57 projeden 30'u tamamlanmış, 16'sı devam etmekte ve 11 adet de başlanmayan proje mevcuttur.

İlimizin kalkınması ve gelişmesi için çalışmalarımız devam etmektedir. Yürüttüğümüz projelerden istediğimiz verimi alabilmemiz için İl Özel İdaresi, Belediyelerimiz ve yatırımcı kuruluşlarımızın koordineli ve işbirliği içinde çalışmaları, kurumlarımızın yaşadığı sorunların gündeme getirilmesi ve çözümlenmesi hususunda gereken itinanın gösterilmesi önemlidir. Sizlere yapmış olduğunuz çalışmalar için teşekkür eder, projelerimizin belirlenen hedeflere ulaşmasını temenni ederim"

Toplantı Vali Funda Kocabıyık'ın konuşmasının ardından basına kapalı olarak sürdü.

Toplantıya, vali yardımcıları, kaymakamlar, belediye başkanları, yatırımcı kuruluşların bölge müdürleri ile daire müdürleri katıldı.