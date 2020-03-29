Uşak'ta İl Pandemi Kurulu Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Uşak İl Pandemi Kurulu Toplantısı, Vali Funda Kocabıyık başkanlığında gerçekleştirildi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye başkanı, askeri ve mülki erkan ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı toplantıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde bugüne kadar gerçekleştirilen ve hayata geçirilecek çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıda, alınan ek tedbirlere göre şehirler arası otobüs seyahatleri valilik iznine bağlanarak seyahat kurulunun otobüs terminalinde görev yapmasına, yolculardan ağır hastalar ve refakatçileri, cenazesi olanlar, ikametgahı başka illerde olup Uşak'ta bulunanlar ve benzeri sebepleri olanlar için seyahat izin belgesi düzenlenmesi kararlaştırıldı.



Kamuda olduğu gibi özel sektörde de minimum personelle esnek çalışma sistemine geçilmesi ve tüm işletmelere tebliğ edilmesi, toplu taşıma araçlarında seyrek oturma düzenine geçilerek ayakta yolcu alınmaması kararlarının alındığı toplantıda hafta sonlarında piknik, park, çocuk parkı, göl, mesire, piknik alanları ve ören yerlerinde sosyal aktivite yapmak yasaklandı.



İkamet adresleri Uşak dışında olan ve kentte bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına görev yapanların günübirlik geliş gidişleri için valilik tarafından izin verilmesine, il içinde tetkik sonucu pozitif çıkan kişilerin temaslılarının 14 gün süre ile ve olası vaka olarak değerlendirilen ve numunesi gönderilen ancak genel durumu iyi olan vatandaşların gerekli görülen süre boyunca belirlenmiş KYK yurdunda konaklatılmasına karar verildi.



İlde hizmet veren, bankaların ve bankamatiklerin önlerinde hizmet sunumu süresince bekleyen kişilerin birbirlerine yakın temas etmemeleri için yerlere en az 1'er metre aralıklarla işaretlemeler yapılmasına ve kişilerin bu düzene uyumlarının güvenlik görevlisi tarafından denetlenmesi kararlaştırıldı.